Résultat des européennes à Gabarret : l'élection 2024 en direct

19:32 - Les votes de la coalition de gauche font envie L'autre interrogation qui entoure ces européennes est celle du vote de gauche après l'explosion de la Nupes. Au cours du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait glané 15,23% des voix dans la localité. Une percée à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait obtenu 6,44% à Gabarret, contre 23,33% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la localité : 23,33% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 24,34% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 34,36% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel résultat pour les candidats de Bardella à Gabarret ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella à ces européennes 2024 sera très observé. On note que Gabarret compte parmi les rares villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 24,44% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 24,2% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position lors de la présidentielle 2022 à Gabarret Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 24,2% contre 24,34% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,76% contre 50,24%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des législatives, avec 22,22% au premier tour, contre 34,36% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au deuxième tour, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui cumulera le plus de suffrages, avec 60,25% sur l'unique circonscription couvrant Gabarret.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble encore sensé au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Dans le détail, 110 votants de Gabarret s'étaient tournés vers la liste du Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste Bardella glanait 24,44% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 23,33% et François-Xavier Bellamy à 10,44%.

11:45 - Gabarret : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans les rues de Gabarret, le scrutin est en cours. Avec ses 1 279 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 98 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans le village, 22 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 43,38 % de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 38,18% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette diversité sociale, près de 60,53% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 476,19 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Gabarret incarne la vivacité et les valeurs d'une Europe en évolution.

10:30 - Gabarret : quel était le taux d'abstention aux européennes ? Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Pour mémoire, au niveau de la France en 2019, le taux d'abstention aux européennes s'élevait à 50%. Au fil des consultations politiques antérieures, les 1 496 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, 47,1% des personnes en capacité de voter à Gabarret avaient boudé les urnes. L'abstention était de 58,78% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Les européennes à Gabarret sont lancées L'une des clés du scrutin européen sera sans aucun doute l'ampleur de la participation à Gabarret. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 25,26% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 26,32% au deuxième tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle représentait 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La guerre entre la Palestine et Israël et ses répercussions sur les tarifs des matières premières seraient par exemple capables de nuancer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Gabarret.