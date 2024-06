En direct

19:31 - Les bulletins de la Nupes convoités En plus du résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux arriveraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes sondagières établies lors de la campagne. Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LREM lors des dernières européennes, avait glané 18,74% à Gaël, contre 5,19% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée à Gaël, le binôme Nupes avait en effet enregistré 28,52% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Sur quel candidat vont se transférer les supporters de droite à Gaël ? Si on met face à face le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 1 point à Gaël. Mais celle-ci devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt aux candidats RN une progression de près de 10 points par rapport à la dernière élection européenne. De quoi s'attendre à près de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Rassemblement à Gaël ? L'inclinaison des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection suprême. Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Gaël au cours de la dernière présidentielle 2022 avec un score de 32,73% dès le premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,64% contre 50,36%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 27,42% des votes sur place, contre 28,52% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 51,81%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Gaël Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler évident au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Le score de la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Gaël, à 31,73%. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 18,74% et Yannick Jadot à 10,39%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Gaël aux élections européennes Quel portrait faire de Gaël, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 10,68% d'agriculteurs pour 1 619 habitants, cette ville est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 81 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la ville, 20,86 % des résidents sont des enfants, et 22,04 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 32,84% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, 45,06% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1138,82 €, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. En somme, Gaël incarne les enjeux et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Gaël : la mobilisation des citoyens aux européennes L'étude des résultats des rendez-vous électoraux précédents permet de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes européennes, 575 inscrits sur les listes électorales de Gaël (Ille-et-Vilaine) avaient pris part au scrutin (soit 47,64%). La participation était de 38,15% pour les européennes de 2014. Près d'un citoyen français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Les élections européennes à Gaël sont lancées À Gaël, le taux de participation constituera à n'en pas douter un facteur fort des européennes. Il y a deux ans, au second tour de la dernière présidentielle, sur les 1 239 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 27,02% étaient restés chez eux. L'abstention était de 26,63% au premier tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. La situation géopolitique actuelle serait notamment en mesure de modifier les choix que feront les citoyens de Gaël.