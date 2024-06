Résultat des européennes à Mauron : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Les inscrits de Mauron penchaient pour Macron en 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Mauron lors du premier tour de la présidentielle, avec 30,42%, dépassant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 29,3%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 46,12% contre 53,88%. Le RN ne convainquait pas plus à Mauron un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 19,77% au premier tour, contre 37,54% pour le binôme Régionaliste. Au second tour, c'est encore un binôme Régionaliste qui remportera le plus de voix, avec 73,74% sur la seule circonscription couvrant la commune.

12:45 - Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes à Mauron Regarder en arrière apparait de nouveau comme indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme chef de file, s'était arrogée les élections du Parlement européen à l'époque. Le mouvement avait séduit 25,95% des votes, soit 280 voix, devant Nathalie Loiseau à 22,61% et Yannick Jadot à 12,88%.

11:45 - Élections européennes à Mauron : un éclairage démographique À Mauron, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent impacter les élections européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 26% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 11,71%. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (78,36%) met en exergue l'importance des enjeux liés au logement et à l'aménagement du territoire. Un salaire moyen mensuel net de 1922,17 euros par mois souligne le poids des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 1 227 votants. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (10,5%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,86%) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'instruction à Mauron mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 45,14% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Retour sur l'abstention aux européennes à Mauron La publication des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui est souvent trop haut durant de ce type de scrutin. Sur l'ensemble du territoire, le record d'abstention a été enregistré durant le premier tour des régionales 2021. Il atteignait 67%. À Mauron, 65,3% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des élections antérieures. En 2019, à l'occasion des européennes, sur les 1 155 inscrits sur les listes électorales à Mauron, 50,28% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 57,69% lors des européennes de 2014.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Mauron À Mauron, le niveau d'abstention constituera un facteur clé de ce scrutin européen. La guerre aux portes de l'Europe est susceptible de pousser les habitants de Mauron (56430) à s'intéresser plus fortement de l'élection. Il y a deux ans, lors du second tour de la présidentielle, parmi les 2 371 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 22,64% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 23,07% au premier tour. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.