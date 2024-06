En direct

19:08 - Qui de Glucksmann ou Hayer va battre l'autre lors des européennes à Gaillac ? Outre le résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sont donnés dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les études sondagières. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LREM lors des dernières européennes, avait obtenu 19,39% à Gaillac, contre 8,29% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui est déjà morte malgré son excellent résultat lors des élections législatives, en 2022. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Gaillac, le binôme Nupes avait en effet réuni 32,67% des votes dans la localité. Une performance à affiner avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même.

17:08 - Quel score pour le RN de Jordan Bardella à Gaillac ? Le résultat en faveur du Rassemblement national sera le principal enseignement au niveau local pour cette élection européenne 2024. Enseignement clé pour ce dimanche : Gaillac fait partie des rares localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 23,18% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 22,74% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants de Gaillac penchaient pour Marine Le Pen à la présidentielle Gaillac avait préféré Jean-Luc Mélenchon il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 22,74%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, conforté par 27,63% des voix. Et elle échouait aussi au second tour avec 45,75% contre 54,25%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 20,62% au premier tour, contre 32,67% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. A l'issue du second round, c'est encore un binôme Nupes qui va glaner le plus de suffrages, avec 39,90% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les européennes à Gaillac en 2019 ? Regarder en arrière apparait de nouveau comme avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 1203 électeurs de Gaillac avaient choisi la liste RN il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste, avec Jordan Bardella comme général en chef, enregistrait ainsi 23,18% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 19,39% et Yannick Jadot à 12,58%.

11:45 - Gaillac : démographie, élections et stratégies politiques En pleine campagne électorale européenne, Gaillac est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 15 663 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 352 entreprises démontrent une économie prospère. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (23,19 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Avec 971 résidents étrangers, Gaillac se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 719 €/an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,52%, annonçant une situation économique mitigée. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Gaillac contribue à préparer l'avenir de l'Europe.

10:30 - Analyse de l'abstention lors des européennes à Gaillac Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des scrutins européens antérieurs ? A l'occasion des dernières élections européennes, sur les 5 457 inscrits sur les listes électorales à Gaillac, 47,28% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 54,22% pour le scrutin européen de 2014. Ce scrutin européen verra-t-il une hausse de l'abstention comme en 2009 où un record avait été enregistré avec 59,4% ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Participation à Gaillac : les leçons des précédentes élections Le taux de participation constituera l'un des facteurs essentiels de ces élections européennes à Gaillac. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, 27,84% des électeurs inscrits dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 23,79% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 48,97% au premier tour et seulement 45,68% au second tour. L'inflation qui grève le budget des ménages, cumulée avec les incertitudes provoquées par la situation géopolitique actuelle, pourraient en effet ramener les citoyens de Gaillac (81600) dans les bureaux de vote.