Résultat des européennes à Gambais : l'élection 2024 en direct

11:45 - Le poids démographique et économique de Gambais aux européennes

Quel portrait faire de Gambais, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 37,08% de cadres supérieurs pour 2 451 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 277 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 793 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 18,39 % de la population est âgée de moins de 15 ans, et 4,82 % de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, dont 33,33% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 5,74%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 60 987 € par an, jouissant d'une certaine prospérité. Ainsi, Gambais incarne les défis et les ambitions de l'Europe contemporaine.