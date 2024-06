Résultat des européennes à Maulette : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Quel résultat à Maulette pour les candidats de Bardella ? Si on s'en tient à la progression du RN prévue par les intentions de vote au niveau national pour ces européennes, soit pas moins de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score de celui-ci a toutes les chances de s'élever tout proche des 30% à Maulette. Une estimation qui concorde avec les points déjà conquis par les lepénistes dans la zone entre les européennes 2019 (17,87%) et Marine Le Pen en 2022 (22,78% au premier tour de la présidentielle) : une hausse de 5 points qui peut encore grimper.

15:02 - Les habitants de Maulette penchaient pour Emmanuel Macron il y a deux ans Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 22,78% contre 31,49% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 39,59% contre 60,41%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 23,72% au premier tour, contre 23,96% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, c'est encore un binôme LREM qui va cumuler le plus de votes, avec 56,84% sur l'unique circonscription recouvrant Maulette.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau en première position lors des dernières européennes Qui avait gagné les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut encore une fois sembler pertinent au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. À Maulette, les précédentes européennes offraient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 22,4% des suffrages exprimés. Elle devançait la liste de Jordan Bardella avec 17,87%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 15,47%.

11:45 - Maulette : démographie, élections et perspectives d'avenir La structure démographique et socio-économique de Maulette définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur le résultat des élections européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans le village, avec près de 38% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 7,93%. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (14,48%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 417 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (16,07%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, tandis que le taux de salariés en CDD (6,13%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Maulette mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,4% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Maulette : retour sur la participation aux dernières élections européennes L'étude des résultats des consultations démocratiques antérieures permet de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette localité. Il y a 5 ans, pendant les précédentes européennes, parmi les 390 personnes en âge de voter à Maulette, 39,25% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 45,49% lors du scrutin de 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Sur tout le territoire français, le pic d'abstention a été enregistré lors du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Maulette, 61,76% des votants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - C'est l'heure de voter à Maulette : les européennes débutent Ce dimanche, lors des élections européennes à Maulette, qu'en sera-t-il de la participation ? La flambée des prix des matières premières qui grève le budget des Français pourrait en effet impacter la stratégie de vote des électeurs de Maulette. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 720 personnes en âge de voter au sein de la ville, 82,08% avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 85,69% au premier tour, c'est-à-dire 617 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 57,76% au premier tour et seulement 55,54% au second tour.