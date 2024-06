En direct

19:21 - À Garancières, quels seront les reports du vote Nupes ? Alors que la Nupes avait marqué les dernières élections en date, les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche dans les isoloirs. Pour le premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 17,5% des bulletins dans la commune. Un score à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann s'était élevé à 5,42% à Garancières, contre 24,33% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quelle performance pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Garancières ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella lors des élections européennes 2024 sera très instructif. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points gagnés par le RN sur la France entière, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Garancières semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote sur place. Confirmation à venir ce 9 juin au soir ?

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Garancières Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 19,02% contre 31,08% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 39,23% contre 60,77%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité par la suite, lors des élections des députés, avec 13,72% au premier tour, contre 29,52% pour le binôme LREM. Au second tour, c'est encore un binôme LREM qui glanera le plus de suffrages, avec 63,16% sur la seule circonscription recouvrant Garancières.

12:45 - Il y a cinq ans, des européennes aux résultats très nets Les résultats de ce dimanche vont-ils répéter le verdict de 2019 ? Avec un score de 19,51%, Bardella avait été distancé à l'occasion des européennes à l'époque par la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 24,33% des suffrages exprimés.

11:45 - Élections européennes à Garancières : impact de la démographie et de l'économie locale Quel impact aura la population de Garancières sur les résultats des européennes ? Dans la commune, 30% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 25,3% de plus de 60 ans. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations des directives européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage important de cadres, représentant 33,25%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de familles monoparentales (13,19%) met en lumière des besoins de soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (4,0%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (37,33%), témoigne d'une population instruite à Garancières, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

10:30 - Garancières : quel était le niveau de participation aux élections européennes ? Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de scrutin. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% le midi et déjà 43% à 17 heures. L'analyse des résultats des derniers rendez-vous électoraux permet de comprendre le vote des habitants de cette ville. A l'occasion des européennes 2019, 1 050 personnes en âge de voter à Garancières avaient pris part à l'élection (soit 57,88%). La participation était de 47,56% en 2014.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Garancières À Garancières, le taux de participation sera immanquablement un critère important du scrutin européen. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 47,93% au premier tour. Au second tour, 52,37% des électeurs ne se sont pas déplacés. Au premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 20,21% au sein de la ville. L'abstention était de 22,28% au second tour. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour.