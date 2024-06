En direct

19:22 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À la Queue-les-Yvelines, qui va récupérer le vote Nupes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était élevé à 4,78% à la Queue-les-Yvelines, contre 31,93% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente cette fois selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'il arriverait très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à la Queue-les-Yvelines, le binôme Nupes avait en effet cumulé 17,08% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,67% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,73% pour Yannick Jadot, 2,03% pour Fabien Roussel et 1,52% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Le Rassemblement national à la Queue-les-Yvelines, un favori aux européennes ? La fraction d'électeurs en faveur de la liste portée par Jordan Bardella sera un enseignement majeur pour ces élections européennes 2024 au niveau local. En sautant les législatives, la progression du RN est déjà solide à la Queue-les-Yvelines entre Jordan Bardella en 2019 (15,27%) et Marine Le Pen en 2022 (19,16% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de dix points comparé à 2019 ou même 2022 en France, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas loin des 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les habitants de la Queue-les-Yvelines plutôt favorables à Macron au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 19,16% contre 37,52% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 31,91% contre 68,09%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des législatives, avec 12,39% au premier tour, contre 40,96% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de la Queue-les-Yvelines, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera désignée au moment du second tour, achevant la mise à l'écart du Rassemblement national.

12:45 - À la Queue-les-Yvelines, Nathalie Loiseau en première position il y a cinq ans Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble aussi une évidence au moment du scrutin de ce 9 juin. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à la Queue-les-Yvelines lors des dernières élections des eurodéputés, avec 31,93% des suffrages. La liste devançait celle de Yannick Jadot avec 16,43% dans la commune. Jordan Bardella échouait troisième, avec 15,27%.

11:45 - Élections à la Queue-les-Yvelines : l'impact des caractéristiques démographiques La diversité démographique et les réalités socio-économiques de la Queue-les-Yvelines contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. Avec un pourcentage de 34% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 7,97%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Un salaire moyen mensuel net de 3161,09 euros par mois souligne le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 912 votants. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (11,76%) et le nombre de résidences HLM (3,39% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (38,83%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à la Queue-les-Yvelines, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

10:30 - La Queue-les-Yvelines : la mobilisation des électeurs aux élections européennes L'observation des résultats des consultations démocratiques passées est l'occasion de cerner davantage le vote des habitants de cette localité. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes européennes, 889 inscrits sur les listes électorales de la Queue-les-Yvelines avaient participé au vote (soit 58,56%). La participation était de 52,55% pour les européennes de 2014. Choisir les futurs députés européens n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Sur l'ensemble du territoire, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais constatée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À la Queue-les-Yvelines, 63,71% des votants avaient voté.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à la Queue-les-Yvelines À la Queue-les-Yvelines, l'un des facteurs principaux des européennes sera incontestablement le taux d'abstention. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 46,88% au premier tour et seulement 50,41% au deuxième tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 18,62% des électeurs de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 22,22% au second tour. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.