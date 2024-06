Résultat des européennes à Gasny : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Avantage Rassemblement à Gasny ? Regarder dans le rétro pour décortiquer le plus récent scrutin fait figure d'évidence au moment des européennes. Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient donné un beau résultat pour le RN à Gasny. Ce dernier s'était élevé en tête dans la ville avec 37,17% au premier tour. Il gagnait ensuite avec 55,56% au deuxième, lui assurant la meilleure place à l'échelon local (Gasny ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 39,22% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,93% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,13%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 60,28%, devant Emmanuel Macron à 39,72%.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections déjà tranchantes Regarder en arrière semble toujours pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? C'est la liste RN emmenée par Jordan Bardella qui s'était arrogée les européennes il y a cinq ans à Gasny, avec 38,59% des votes exprimés (433 voix) devant la liste de Nathalie Loiseau avec 16,31% qui avait elle-même devancé Yannick Jadot avec 8,47%.

11:45 - Analyse socio-économique de Gasny : perspectives électorales Dans les rues de Gasny, le scrutin est en cours. Avec ses 3 072 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 177 entreprises attestent une économie prospère. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (83,02 %) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. La population étrangère de 127 personnes favorise une ouverture culturelle inestimable. Parmi cette mosaïque sociale, près de 43,67% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 561,13 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Gasny, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'instruction et l'intégration, rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Gasny Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? A l'échelle du pays tout entier, le record d'abstention a été observé au moment du premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Gasny, 70,88% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des élections passées ? Il y a cinq ans, lors des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 53,56% des votants de Gasny (Eure), à comparer avec un taux d'abstention de 59,87% en 2014.

09:30 - La participation aux européennes à Gasny L'abstention sera immanquablement l'une des clés de ces élections européennes à Gasny. Pour rappel, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 représentait 46,27% au premier tour et seulement 44,73% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Gasny ? En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 2 365 personnes en âge de voter dans la localité, 74,93% étaient allées voter. La participation était de 74,67% au premier tour, c'est-à-dire 1 766 personnes. En proportion, au niveau national, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c'était presque un record.