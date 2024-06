En direct

19:26 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Gençay à la loupe Après le résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sont donnés dans un mouchoir de poche ce soir, selon les enquêtes sondagières. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem lors des dernières européennes, s'était arrogée 20,06% à Gençay, contre 10,41% pour la liste de gauche alors. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. La réserve de voix s'avère importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Gençay, le binôme Nupes avait en effet enregistré 19,76% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même.

17:08 - Quel résultat à Gençay pour les candidats de Bardella ? Le score en faveur du Rassemblement national va être le déterminant au niveau local pour ces élections des députés européens 2024. Les sondages annoncent une liste Jordan Bardella entre 30 et 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points de plus que sa marque des européennes 2019. Théoriquement, cette dynamique devrait le porter à 31% à Gençay, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois à l'échelle locale. Mais Gençay n'est pas la France et on note que le mouvement n'a grappillé ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi freiner les ardeurs lepénistes.

15:02 - Tendance favorable à Hayer à Gençay ? Gençay avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 23,45%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, conforté par 30,3% des suffrages. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 39,95% contre 60,05%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 12,92% au premier tour, contre 32,83% pour le binôme Divers droite. Sur la commune de Gençay, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera victorieuse à l'issue du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti lepéniste.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Gençay Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? A l'époque, à Gençay, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella à sa tête, avait pris la première place, glanant 21,75% des votes face à Nathalie Loiseau à 20,06% et Yannick Jadot à 14,09%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Gençay : un regard sur la démographie locale La démographie et le profil socio-économique de Gençay contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 11,74% et une densité de population de 365 hab par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (71,96%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 674 votants sur des questions de transport et d'environnement. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (17,49%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (3,04%) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Gençay mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 40,19% des habitants non diplômés, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.

10:30 - À Gençay, quelle abstention aux précédentes européennes ? Comment votent habituellement les habitants de cette localité ? Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, sur les 700 personnes en âge de voter à Gençay, 47,13% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 57,88% en 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle du pays tout entier, le plus haut taux d'abstention a été observé lors du premier tour des régionales 2021, atteignant 66,72%. À Gençay, 65,46% des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Les européennes commencent à Gençay : l'abstention en question Ce 9 juin, lors des européennes à Gençay, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,63% au premier tour et seulement 55,49% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Gençay ? Pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 292 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 26,01% étaient restés chez eux, contre une abstention de 29,95% au second tour. Pour rappel, au niveau national, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au second tour, c’était plus qu’en 2017.