Résultat des européennes à Genillé : l'élection 2024 en direct

19:31 - À Genillé, le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à la loupe Outre le résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes portée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux ont été annoncés au coude-à-coude ce soir, selon les enquêtes d'intentions de vote. Le candidat de gauche avait glané 4,6% à Genillé, contre 20% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui a été dissoute. La réserve de voix semble importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Genillé, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 21,07% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel verdict pour la liste RN de Jordan Bardella à Genillé ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat du RN à ces européennes sera très instructif. Alors que les sondages annoncent dix points de plus pour le RN à l'échelle nationale, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Genillé semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la localité.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Genillé Genillé avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 23,1%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, conforté par 30,06% des voix. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 43,22% contre 56,78%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 16,12% au premier tour, contre 28,57% pour le binôme La République en Marche. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme LREM qui glanera le plus de voix, avec 56,86% sur la seule circonscription couvrant la commune.

12:45 - 25,56% pour Jordan Bardella il y a cinq ans à Genillé Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière semble de nouveau sensé au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Si on se penche sur le détail, 161 votants de Genillé avaient préféré la liste Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait attiré ainsi 25,56% des votes face à Nathalie Loiseau à 20% et François-Xavier Bellamy à 13,17%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Genillé et leurs implications électorales Devant le bureau de vote de Genillé, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Dotée de 927 logements pour 1 492 habitants, la densité de la ville est de 24 habitants par km². Ses 88 entreprises attestent une économie prospère. Dans la commune, 15,44 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 11,56 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 48,56% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette diversité sociale, près de 46,59% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 775,24 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. En somme, Genillé incarne les intérêts et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Taux de participation lors des dernières européennes à Genillé : ce qu'il faut savoir Pour cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. En 2019, durant les élections européennes, parmi les 669 inscrits sur les listes électorales à Genillé, 41,98% étaient restés chez eux. L'abstention était de 47,99% lors du scrutin de 2014. Choisir les futurs députés européens n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? Sur tout le territoire français, le record d'abstention a été observé durant le premier tour des régionales 2021. Il atteignait 67%. À Genillé, 66,22% des votants n'avaient pas voté.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Genillé ? L'un des facteurs déterminants des élections européennes 2024 sera indéniablement le niveau d'abstention à Genillé. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 58,13% au premier tour et seulement 55,8% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Genillé ? Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 79,41% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 79,49% au deuxième tour, ce qui représentait 973 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.