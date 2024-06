En direct

19:12 - Un duel Hayer-Glucksmann aussi à Gignac pour ces élections européennes ? Une autre question qui entoure ces élections européennes 2024 sera celle du vote de gauche après l'éclatement de la Nupes. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement à Gignac, le binôme Nupes avait en effet enregistré 31,53% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 7,19% à Gignac, contre 12,8% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son niveau est évidemment dépendant cette fois de ceux de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - À Gignac, une liste RN favorite ? Le résultat des européennes au niveau local sera observé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme partout ailleurs. Alors que les sondages annoncent dix points gagnés par le RN à l'échelle de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Gignac semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la commune. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Jean-Luc Mélenchon en pôle position à la dernière présidentielle à Gignac Gignac avait préféré Jean-Luc Mélenchon il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 27,67%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, porté par 28,98% des votes. Avant qu'elle ne retourne la tendance au second avec 51,52% contre 48,48% pour Macron. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Gignac quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 25,18% au premier tour, contre 31,53% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Il n'y arrivera pas plus au second tour, laissant également le binôme LFI-PS-PC-EELV gagner le scrutin.

12:45 - Jordan Bardella en tête lors des dernières européennes à Gignac Se retourner sur le dernier test apparait encore comme indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Dans le détail, 658 habitants de Gignac passés par les isoloirs avaient choisi la liste RN à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste, déjà chapeautée par Jordan Bardella, attirait ainsi 28,85% des votes contre Yannick Jadot à 16,88% et Nathalie Loiseau à 12,8%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Gignac : un regard sur la démographie locale Les facteurs démographiques et socio-économiques de Gignac mettent en lumière des tendances claires qui pourraient influer sur les résultats des européennes. Dans la ville, 36% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 20,77% ont plus de 60 ans. La répartition démographique peut agir sur les priorités des directives européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (78,15%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 2 390 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (17,88%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (2,57%) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Gignac mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 31,35% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Elections européennes à Gignac : retour sur la participation électorale Près d'un citoyen français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Sur l'ensemble du territoire, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais constatée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Gignac, 59,99% des votants avaient voté. Pour comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune, il faut analyser les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Lors des européennes de 2019, le pourcentage de participation s'élevait à 53,06% des votants de Gignac (Hérault), à comparer avec un taux de participation de 46,57% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Gignac L'abstention constituera indéniablement l'une des clés de ce scrutin européen à Gignac. Les études rapportent que l'abstention est la plupart du temps plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ? A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 26,86% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre un taux d'abstention de 22,07% au premier tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.