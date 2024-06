Résultat des européennes à Gilly-sur-Isère : l'élection 2024 en direct

11:45 - Analyse démographique des européennes à Gilly-sur-Isère

La structure démographique et socio-économique de Gilly-sur-Isère détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur les résultats des européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la localité, avec près de 29% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 6,48%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 34 666 euros par an souligne le poids des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 1 246 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,01%) et le nombre de résidences HLM (3,11% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Gilly-sur-Isère mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,39% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.