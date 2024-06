Résultat des européennes à Mercury : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Les votants de Mercury plutôt pour Macron il y a deux ans Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 23,86% contre 28,02% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 44,36% contre 55,64%. Le RN ne convainquait pas plus à Mercury un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 18,94% au premier tour, contre 24,46% pour le binôme Les Républicains. A l'issue du second round, c'est encore un binôme Les Républicains qui va remporter le plus de votes, avec 62,45% sur la seule circonscription couvrant la commune.

12:45 - Nathalie Loiseau en première position lors des élections européennes 2019 à Mercury Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble encore logique au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Le Rassemblement national n'avait pas réussi à convaincre à l'époque, la liste de Jordan Bardella devant se contenter de la deuxième place à 20,36% aux européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui montait sur la première marche avec 24,31%.

11:45 - Mercury : démographie et socio-économie impactent les européennes Quel portrait faire de Mercury, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 3 411 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 204 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 981 foyers fiscaux. Dans la ville, 18,41 % des résidents sont des enfants, et 26,98 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 33,68% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,94%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2660,7 euros par mois. Ainsi, à Mercury, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Elections européennes à Mercury : retour sur la participation électorale Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des élections antérieures. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes européennes, le taux d'abstention représentait 48,09% dans la commune de Mercury, à comparer avec un taux d'abstention de 54,9% en 2014. Les européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : l'abstention aux élections européennes représentait 49,88%.

09:30 - Election à Mercury : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Mercury, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera l'étendue de l'abstention. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48,97% au premier tour. Au second tour, 46,13% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Au second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2 754 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 75,68% avaient participé à l'élection. La participation était de 79,92% au premier tour, soit 2 201 personnes. En comparaison, au niveau national, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour.