Le résultat de ce soir va-t-il concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Le score de la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Giromagny, avec 31,85%, soit 330 voix dans la ville. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 18,73% et Yannick Jadot à 9,65%.

11:45 - Les données démographiques de Giromagny révèlent les tendances électorales

Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Giromagny, les citoyens se rassemblent pour choisir leurs eurodéputés. Avec une population de 2 908 habitants répartis dans 1 670 logements, cette ville présente une densité de 553 habitants/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 214 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 900 foyers fiscaux. Dans la ville, 28 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 32,09 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, dont 36,24% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2238,85 euros/mois, la commune aspire à un avenir prospère. Finalement, Giromagny incarne les intérêts et les ambitions de l'Europe contemporaine.