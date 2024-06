En direct

19:09 - À Gisors, qui va récupérer le vote Nupes ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était arrogé 3,32% à Gisors, contre 14,69% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé aujourd'hui selon les études sondagières, à tel point qu'il arriverait au coude-à-coude avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé malgré son excellent résultat lors des législatives, en 2022. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Gisors, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 24,34% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à la liste Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Gisors, entre les 14,69% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 22,42% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 24,19% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national à Gisors, un favori aux européennes ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera scruté à la loupe localement pour ces élections. On note que Gisors compte parmi les rares localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 34,27% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 34,4% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Rassemblement à Gisors ? Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient donné un puissant score pour le RN à Gisors. Le parti frontiste s'était placé en tête dans la ville avec 30,52% au 1er round avant un formidable 53,80% au 2e, lui garantissant d'être au sommet à l'échelle municipale. Le RN passait devant les impétrants estampillés Nupes avec 24,34% et Ensemble ! (Majorité présidentielle) (24,19%) au premier tour et encore La République en Marche avec 46,20% au second sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 34,4% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,42% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 20,34%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 55,37%, devant Emmanuel Macron à 44,63%.

12:45 - À Gisors, Jordan Bardella au sommet en 2019 Le résultat de ce soir sera-t-il comparable avec le verdict de 2019 ? 34,27% des votes s'étaient tournés vers l'extrême droite de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, face à Nathalie Loiseau à 14,69% et Yannick Jadot à 8,66%. Le mouvement nationaliste avait fini premier avec pas moins de 1227 votants de Gisors.

11:45 - Dynamique électorale à Gisors : une analyse socio-démographique Quelle influence les habitants de Gisors exercent-ils sur le résultat des élections européennes ? Dans la ville, 35% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 26,94% ont plus de 60 ans. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 484 euros/an peut être l'expression de la précarité économique de certains foyers. Le nombre de familles monoparentales (25,1%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,19%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Gisors mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 39,07% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Gisors : la mobilisation des citoyens aux européennes L'étude des consultations démocratiques passées permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, le taux d'abstention atteignait 52,8% dans la commune de Gisors. Le taux d'abstention était de 60,72% il y a 10 ans. Près de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau du pays tout entier, le plus haut taux d'abstention a été observé au moment du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,72%. À Gisors, 69,62% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Les européennes débutent à Gisors : l'abstention en question L'abstention sera l'une des clés du scrutin européen à Gisors. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 42,21% au premier tour. Au deuxième tour, 39,83% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Gisors ? Il y a 2 ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 8 058 personnes en âge de voter dans la ville, 68,99% avaient participé au vote. La participation était de 69,72% au premier tour, ce qui représentait 5 618 personnes. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.