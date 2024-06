En direct

19:21 - Quel score pour Raphaël Glucksmann à gauche au terme de ces élections européennes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche dans les urnes. Le jour du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 21,85% des voix dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 4,51% à Gommegnies, contre 17,83% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Le Rassemblement national favori pour les européennes à Gommegnies ? Le nombre de bulletins glanés par la liste du RN menée par Jordan Bardella sera un enjeu pour ces élections européennes 2024 au niveau local, comme dans le reste du pays. Si dans l'Hexagone, les sondages d'opinion prédisent une évolution du Rassemblement national à près de dix points aux européennes 2024 en comparaison de son score des précédentes européennes (ce qui amènerait théoriquement Bardella à 41% dans la commune), on note néanmoins que ce dernier n'a pour l'instant enregistré que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Des indicateurs clés en 2022 avant le scrutin Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Gommegnies au cours de la présidentielle 2022 avec pas moins de 32,07% des voix au premier tour. Pour le 2e tour de cette présidentielle, c'est de nouveau la numéro 1 du Rassemblement national qui passait devant à Gommegnies avec 55,28%, devant Emmanuel Macron à 44,72%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le parti trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 27,18% des votes sur place, contre 30,69% pour le binôme LREM. Il bénéficiait en revanche d'un report de voix favorable au second tour, avec 50,06%, contre 49,94% pour le binôme La République en Marche.

12:45 - À Gommegnies, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières élections européennes Revenir cinq ans en arrière semble encore pertinent au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? C'est la liste Rassemblement national portée par Bardella qui s'était imposée aux élections européennes il y a cinq ans à Gommegnies, avec 31,15% des électeurs devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 17,83% elle-même suivie par la liste Yannick Jadot avec 12,3%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Gommegnies Dans la ville de Gommegnies, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections européennes ? Dans la ville, 18,82% des résidents sont des enfants, et 6,62% sont des personnes âgées. La pyramide des âges peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (17,02%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 778 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (12,2%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,04%) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Gommegnies mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,75% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Retour sur l'abstention aux européennes précédentes à Gommegnies Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux passés. Pendant les européennes de 2019, 922 inscrits sur les listes électorales de Gommegnies (Nord) avaient participé au vote (soit 53,42%). La participation était de 44,52% en 2014. Assisterons-nous à une hausse de la participation des électeurs français aux européennes, similaire au rebond constaté en 2019 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - C'est l'heure de voter à Gommegnies : l'abstention au cœur des préoccupations Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Gommegnies, qu'en sera-t-il de l'abstention ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 23,3% dans la ville. L'abstention était de 22,51% au second tour. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 56,22% au premier tour. Au deuxième tour, 53,74% des votants ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Gommegnies ? La baisse du pouvoir d'achat, combinée avec les préoccupations provoquées par le conflit militaire entre israélo-palestinien seraient capables de ramener les électeurs de Gommegnies (59144) dans les isoloirs.