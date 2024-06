Résultat des européennes à Gondrin : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Gondrin à la loupe à gauche En plus du score du RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo ont été annoncés dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les études sondagières. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM lors des dernières européennes, s'était arrogée 21,29% à Gondrin, contre 10,75% pour la liste de gauche alors. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Gondrin, le binôme Nupes avait en effet glané 17,24% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Gondrin pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella ? Le résultat en faveur de la liste portée par Jordan Bardella sera l'enseignement majeur pour cette élection à l'échelle locale, comme au niveau national. À Gondrin, on remarque que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 26,02% au terme du rendez-vous européen et Marine Le Pen 25,91% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que dessinent les sondages récents à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin.

15:02 - Les électeurs de Gondrin plutôt pour Marine Le Pen il y a deux ans L'élection présidentielle s'était nettement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. Elle écrasait le match avec 25,91% au premier round, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 22,98% et 16,71% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,92% contre 52,08%. Lors de l'échéance suivante, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, cumulant 15,62% des suffrages sur place, contre 20,89% pour le binôme Divers gauche. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 59,22%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières élections européennes Revenir cinq ans en arrière semble de nouveau avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? C'est la liste d'extrême droite dirigée par Jordan Bardella qui s'était imposée aux élections européennes à l'époque à Gondrin, avec 26,02% des votes, soit 121 voix dans la ville, devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 21,29% et la liste Raphaël Glucksmann avec 10,75%.

11:45 - Comment la composition démographique de Gondrin façonne les résultats électoraux ? Dans la ville de Gondrin, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des européennes ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans le village, avec près de 27% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 11,49%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (72,5%) souligne le poids des questions concernant le logement et l'aménagement du territoire. Avec ses 8,87% d'agriculteurs pour 1 184 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Enfin, la présence d'une population étrangère de 8,41% et d'une population immigrée de 11,07% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Gondrin mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,82% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Elections européennes à Gondrin : le niveau d'abstention Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux de participation qui est toujours trop bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux élections européennes s'élevait à 50,12%. Comment votent ordinairement les électeurs de cette commune ? Cinq ans auparavant, durant les précédentes élections européennes, le taux de participation représentait 53,24% dans la commune de Gondrin. La participation était de 44,16% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - La participation aux européennes à Gondrin L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera indéniablement l'étendue de l'abstention à Gondrin. Les populations des communes de grandes tailles votent généralement moins que dans les petites, cette situation peut-elle changer pour les européennes ? Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 913 personnes en âge de voter dans la commune, 80,07% avaient participé au vote. La participation était de 78,97% au second tour, c'est-à-dire 721 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle atteignait 25% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.