En direct

19:27 - À Gordes, quels reports de voix à gauche ce soir ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des élections législatives, elle a explosé en vol désormais, laissant planer l'incertitude sur le vote de gauche dans les isoloirs. A l'issue du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait obtenu 14,86% des suffrages dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 4,67% à Gordes, contre 28,6% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Gordes pour la liste RN de Jordan Bardella ? À Gordes, on peut souligner que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 23,83% à l'issue du précédent vote européen et Marine Le Pen 21,72% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce que prédisent les sondages en 2024 au niveau du pays, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Renaissance à Gordes ? Gordes avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 21,72%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, conforté par 32,8% des voix. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 44,79% contre 55,21%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 18,01% au premier tour, contre 29,92% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Gordes, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera préférée à l'issue du second tour, confirmant l'échec du Rassemblement national.

12:45 - En 2019, une tendance très instructive Les résultats de ce 9 juin au soir seront-ils comparables avec le choix des électeurs de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Gordes lors des élections européennes précédentes, avec 28,6% des votes. La liste surpassait celle de Jordan Bardella avec 23,83% dans la cité. François-Xavier Bellamy terminait troisième, avec 13,62%.

11:45 - Gordes et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Comment les électeurs de Gordes peuvent-ils impacter le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 12,48% et une densité de population de 41 hab/km², les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 42 379 euros par an souligne le poids des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 1 033 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,04%) et le nombre de résidences HLM (0,12% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Un pourcentage de résidences secondaires de 49,64%, comme à Gordes, indique un tourisme important dans la région. Cela peut impacter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

10:30 - Taux de participation aux dernières européennes à Gordes : les chiffres clés Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux d'abstention qui est toujours très élevé durant de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Gordes, 48,42% des électeurs avaient participé. Au fil des dernières années, les 1 699 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. A l'occasion des élections européennes de 2019, 61,78% des personnes habilitées à voter à Gordes s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 56,64% pour les européennes de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Gordes : les européennes débutent L'un des critères déterminants des européennes sera indéniablement le niveau d'abstention à Gordes. La guerre entre la Russie et l'Ukraine et son impact sur l'économie mondiale pourraient renforcer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Gordes (84220). En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, sur les 1 767 personnes en âge de voter au sein de la commune, 80,31% avaient participé au vote. Le taux de participation était de 80,35% au second tour, ce qui représentait 1 419 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.