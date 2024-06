En direct

19:25 - Que vont trancher les supporters de la Nupes à Cabrières-d'Avignon ? Après le score du RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes portée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires arriveraient au coude-à-coude ce soir, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem lors des européennes 2019, s'était élevée à 24,32% à Cabrières-d'Avignon, contre 5,72% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui a déjà éclaté. La manne semble importante. Lors du premier tour des élections du Parlement à Cabrières-d'Avignon, le binôme Nupes avait en effet cumulé 18,64% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Cabrières-d'Avignon, entre les 24,32% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 27,99% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 21,56% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Cabrières-d'Avignon Les sondages d'intentions de vote dessinent un Jordan Bardella à 30% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de sa marque des dernières élections européennes. Selon un calcul bête et méchant, cette dynamique devrait le porter à 33% à Cabrières-d'Avignon, soit 10 points de plus également que son score de 2019 au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le Rassemblement national n'a en fait grappillé ici que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi freiner les ardeurs frontistes.

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour les européennes C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Cabrières-d'Avignon lors du premier tour de la présidentielle, avec 27,99%, dépassant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 26,33%. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 47,4% contre 52,6%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 18,03% au premier tour, contre 27,53% pour le binôme Les Républicains. Le scénario se répétera au second tour, qui verra encore le binôme Ensemble ! L'emporter.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des européennes Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait de nouveau comme indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Nathalie Loiseau gagnait à Cabrières-d'Avignon lors des élections européennes il y a cinq ans, avec 24,32%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 23,75% des bulletins.

11:45 - Élections européennes à Cabrières-d'Avignon : un éclairage démographique La composition démographique et la situation socio-économique de Cabrières-d'Avignon déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec un pourcentage de 28% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 12,27%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (65,59%) met en exergue le poids des problématiques relatives au logement et à l'urbanisation. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (31,7%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 835 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (18,32%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,72%) font ressortir les défis économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Un pourcentage de résidences secondaires de 21,05%, comme à Cabrières-d'Avignon, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - À Cabrières-d'Avignon, quelle participation aux précédentes élections européennes ? Choisir les futurs eurodéputés n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : le taux d'abstention aux élections européennes atteignait 50%. Comment votent le plus souvent les électeurs de cette localité ? Durant les précédentes européennes, parmi les 723 personnes en âge de voter à Cabrières-d'Avignon, 45,92% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 49,48% il y a 10 ans.

09:30 - Abstention à Cabrières-d'Avignon : quelles perspectives pour les élections européennes ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des européennes à Cabrières-d'Avignon ? Les habitants des communes de petite taille votent souvent plus que dans les grandes, la tendance peut-elle évoluer pour les européennes ? Au second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 407 personnes en âge de voter dans la commune, 81,38% avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 83,08% au premier tour, soit 1 169 personnes. En proportion, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 59,14% au premier tour et seulement 55,03% au second tour.