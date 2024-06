Résultat des européennes à Gorron : l'élection 2024 en direct

11:45 - Gorron : quand les données démographiques façonnent les urnes

Quel impact auront les électeurs de Gorron sur les résultats des européennes ? Dans la ville, 11,44% des résidents sont des enfants, et 19,54% ont 75 ans et plus. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (68,29%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 870 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (7,88%) et le nombre de résidences HLM (12,52% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Gorron mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 51,9% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.