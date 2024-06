En direct

19:35 - À Gouy-sous-Bellonne, que vont décider les électeurs de la Nupes ? Après le score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sembleraient dans un mouchoir de poche ce soir, selon les enquêtes sondagières. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem lors des européennes 2019, avait obtenu 15,85% à Gouy-sous-Bellonne, contre 3,1% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui a déjà vécu. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Gouy-sous-Bellonne, le binôme Nupes avait en effet glané 20,08% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Tout dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV et enfin du Parti communiste. Quant à Valérie Hayer, impossible de définir sa véritable base à Gouy-sous-Bellonne, entre les 15,85% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 24,55% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 22,31% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quelle performance pour le Rassemblement national lors des européennes à Gouy-sous-Bellonne ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera le principal enseignement pour cette élection européenne au niveau local. Les instituts de sondage prévoient une liste Bardella à environ 33% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son résultat de 2019. Théoriquement, cette dynamique devrait le pousser à 50% à Gouy-sous-Bellonne, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le RN n'a visiblement grappillé ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs frontistes.

15:02 - Les habitants de Gouy-sous-Bellonne plutôt favorables à Marine Le Pen à la présidentielle Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient offert un puissant score pour le Rassemblement national à Gouy-sous-Bellonne. Le parti s'était hissé en tête dans la commune avec 37,32% au premier tour et surtout 60,48% au second. Le RN avait battu les candidats Ensemble ! (22,31%) et Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 20,08% au premier tour et encore Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 39,52% au second sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 42,68% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,55% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,09%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 57,79%, devant Emmanuel Macron à 42,21%.

12:45 - À Gouy-sous-Bellonne, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières européennes Le résultat de ce soir va-t-il concorder avec le verdict de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, s'était arrogée les européennes à l'époque. Le mouvement enregistrait 40,03% des suffrages, soit 245 voix, devant Nathalie Loiseau à 15,85% et Yannick Jadot à 10,78%.

11:45 - Les données démographiques de Gouy-sous-Bellonne révèlent les tendances électorales Les facteurs démographiques et socio-économiques de Gouy-sous-Bellonne montrent des tendances évidentes qui pourraient affecter le résultat des européennes. Dans la localité, 33% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 27,73% de 60 ans et plus. La répartition démographique peut agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (91,1%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 503 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (9,13%) et le nombre de résidences HLM (3,28% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Gouy-sous-Bellonne mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,52% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Gouy-sous-Bellonne Comment votent ordinairement les habitants de cette localité ? Au moment des élections européennes 2019, 41,81% des électeurs de Gouy-sous-Bellonne avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 53,46% il y a 10 ans. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Gouy-sous-Bellonne À Gouy-sous-Bellonne, la participation constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues des européennes. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 17,29% des électeurs de la commune. Le taux d'abstention était de 19,52% au premier tour. En proportion, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 51,82% au premier tour. Au second tour, 48,9% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Gouy-sous-Bellonne ? Les populations des grandes et moyennes communes votent souvent moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les européennes ?