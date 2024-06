Résultat des européennes à Férin : l'élection 2024 en direct

Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera la clé du scrutin pour ces élections européennes 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. On remarque que Férin compte parmi les rares localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 35,83% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 35,29% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prédisent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà très haut perché…

11:45 - Élections à Férin : l'impact des caractéristiques démographiques

La composition démographique et le contexte socio-économique de Férin contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans le village, avec près de 33% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 6,18%. De plus, le taux de familles propriétaires (80,23%) souligne le poids des enjeux liés au logement et à l'urbanisme. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (88,59%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 589 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,90%) met en évidence des besoins de soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,62%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, de 7,46% à Férin, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux politiques relatives à l'instruction et à la mobilité étudiante.