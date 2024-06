En direct

19:29 - Raphaël Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des législatives, elle a explosé en vol désormais, rendant très incertain le vote de gauche aujourd'hui. Le jour du premier round des législatives, la candidature Nupes avait attiré 16,79% des bulletins dans la localité. Un score à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 5,28% à Gouzon, contre 17,28% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Qui vont élire les supporters de la droite à Gouzon ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera scruté à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Les sondages d'intentions de vote prévoient une liste Bardella à environ 30% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son score de 2019. Selon un calcul simpliste, cette tendance doit le pousser à 38% à Gouzon, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois dans la ville. Mais Gouzon n'est pas la France et on remarque que le RN n'a pour l'instant enregistré ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi freiner les ardeurs frontistes.

15:02 - Avantage RN à Gouzon ? La présidentielle avait offert un beau plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. La cheffe de file de l'ancien Front national finissait à 30,74% au 1er round contre 20,25% pour Emmanuel Macron et 14,12% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Rebelotte au second tour face à Emmanuel Macron avec 55,76% contre 44,24%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, grappillant 20,06% des suffrages sur place, contre 39,26% pour le binôme Divers droite. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 50,56%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières élections européennes Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Regarder en arrière apparait toujours comme pertinent au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. C'est la liste Bardella qui s'était affichée en tête des européennes il y a cinq ans à Gouzon, avec 28,16% des voix exprimées, soit 176 voix, devant la liste portée par François-Xavier Bellamy avec 17,6% elle-même suivie par la liste Nathalie Loiseau avec 17,28%.

11:45 - Gouzon : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Gouzon, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Dotée de 1 001 logements pour 1 560 habitants, la densité de la commune est de 31 habitants/km². Avec 137 entreprises, Gouzon permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une voiture (64,64 %) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 36,98% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 46,52% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 576,45 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. En résumé, Gouzon incarne les défis et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - À Gouzon, quelle participation aux élections européennes ? Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage de participation qui est souvent très bas durant de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Gouzon, 56,32% des électeurs avaient voté. L'analyse des résultats des consultations politiques passées est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. En 2019, pendant les européennes, le taux de participation représentait 54,93% des inscrits sur les listes électorales de Gouzon (Creuse), à comparer avec un taux de participation de 50,04% en 2014.

09:30 - La participation aux élections européennes à Gouzon Ce 9 juin, lors des européennes à Gouzon, qu'en sera-t-il de l'abstention ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 1 277 personnes en âge de voter au sein de la commune, 22,05% étaient restées chez elles. L'abstention était de 22,94% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 42,59% au premier tour et seulement 48,58% au deuxième tour. La perte de pouvoir d'achat pourrait potentiellement impacter le taux de participation à Gouzon.