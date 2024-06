Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Grainville-la-Teinturière pendant la dernière élection présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 36,06% des voix au premier round. En finale deux semaines plus tard, c'est également elle qui l'emportait avec 52,5%, devant Emmanuel Macron à 47,5%. Un mois plus tard, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 28,72% des votes sur place, contre 40,21% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 50,86%.

11:45 - Les données démographiques de Grainville-la-Teinturière révèlent les tendances électorales

Devant le bureau de vote de Grainville-la-Teinturière, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec ses 1 072 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. Avec 46 entreprises, Grainville-la-Teinturière est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le bourg, 30 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 13,48 % ont plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les orientations des directives européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 39,35% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 45,33% des ménages sont des couples sans enfant. À Grainville-la-Teinturière, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs européens.