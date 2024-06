Résultat des européennes à Ourville-en-Caux : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Quelle performance pour le Rassemblement national lors des européennes à Ourville-en-Caux ? Si on compare le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 1 point à Ourville-en-Caux. Mais la marche pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2022. De quoi prédire 54% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage RN à Ourville-en-Caux ? Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient abouti à un excellent score pour le Rassemblement national à Ourville-en-Caux. Le parti s'était hissé en tête dans la ville avec 39,39% au premier round et surtout 61,52% au 2e sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 45,37% au 1er tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,65% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,71%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 63,44%, devant Emmanuel Macron à 36,56%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des élections européennes 2019 à Ourville-en-Caux Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut de nouveau sembler avisé au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Il y a cinq ans, à Ourville-en-Caux, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, l'avait emporté, cumulant 44,05% des votes devant Nathalie Loiseau à 16,67% et François-Xavier Bellamy à 8,33%. Ce qui correspond à 185 bulletins dans la cité.

11:45 - Ourville-en-Caux : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Dans la ville d'Ourville-en-Caux, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des élections européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 7,27% et une densité de population de 114 habitants/km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (18,15%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 372 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (13,26%) et le nombre de résidences HLM (10,47% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les données sur l'instruction à Ourville-en-Caux mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 33,96% des habitants non diplômés, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.

10:30 - Abstention aux européennes à Ourville-en-Caux : un aperçu détaillé Près d'un citoyen français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Voici les chiffres de 2019 au niveau national : la participation aux élections européennes atteignait 50%. Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des dernières consultations démocratiques ? Durant les dernières élections européennes, parmi les 454 inscrits sur les listes électorales à Ourville-en-Caux, 54,7% s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 40,24% il y a dix ans.

09:30 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Ourville-en-Caux Ce 9 juin, lors des européennes à Ourville-en-Caux, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La guerre aux portes de l'Europe ainsi que son impact sur les tarifs des matières premières pourraient entre autres augmenter l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens d'Ourville-en-Caux. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 21,19% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 21,93% au premier tour. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 53,79% au premier tour et seulement 52,8% au deuxième tour.