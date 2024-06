En direct

19:16 - Quel verdict pour Glucksmann à gauche à l'issue de ces élections européennes ? Alors que la Nupes a marqué les esprits lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, laissant planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. Le jour du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 20,67% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,69% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,18% pour Yannick Jadot, 2,99% pour Fabien Roussel et 1,35% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 5,34% à Grand-Aigueblanche, contre 21,76% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Pour le Rassemblement national, les sondages de Jordan Bardella augurent un score élevé à Grand-Aigueblanche Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera très commenté à l'échelle locale pour ces élections des députés européens 2024. Législatives mises à part, la progression du RN semble déjà forte à Grand-Aigueblanche entre Jordan Bardella en 2019 (23,28%) et Marine Le Pen en 2022 (27,06% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'acsension pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les sondages donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de dix points par rapport à 2019 en France, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 33% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Grand-Aigueblanche L'élection présidentielle avait offert un gros avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La cheffe du parti frontiste prenait la tête avec 27,06% au 1er tour contre 25,06% pour Emmanuel Macron et 17,69% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Au 2e tour de cette présidentielle, c'est encore elle qui se plaçait en tête avec 50,6%, devant Emmanuel Macron à 49,4%. Lors de l'échéance suivante, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, récoltant 22,81% des votes sur place, contre 32,52% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 66,14%.

12:45 - 23,28% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Grand-Aigueblanche Quel résulat était tombé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait toujours comme sensé au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. Dans le détail, 305 électeurs de Grand-Aigueblanche avaient choisi le RN il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella enregistrait ainsi 23,28% des votes devant Nathalie Loiseau à 21,76% et Yannick Jadot à 13,74%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Grand-Aigueblanche aux européennes Au cœur de la campagne électorale européenne, Grand-Aigueblanche est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 3 809 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 380 entreprises, Grand-Aigueblanche se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (28,08 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Grand-Aigueblanche accueille une communauté diversifiée, avec ses 149 résidents étrangers, soit 3,90% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2277,33 euros/mois, la commune ambitionne un avenir prospère. À Grand-Aigueblanche, les problématiques locales, tels que le chômage, l'instruction et l'immigration, se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Grand-Aigueblanche : quel était le niveau d'abstention aux précédentes européennes ? Comment ont voté les habitants de cette ville lors des derniers scrutins européens ? Pendant les européennes 2019, 1 375 électeurs de Grand-Aigueblanche avaient pris part au scrutin (soit 48,62%), contre un taux de participation de 37,25% il y a 10 ans. Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Grand-Aigueblanche : scrutin en cours L'une des clés du scrutin européen sera incontestablement l'ampleur de l'abstention à Grand-Aigueblanche. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,56% au premier tour. Au deuxième tour, 43,83% des votants se sont déplacés. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 73,96% au sein de la localité. Le taux de participation était de 76,00% au premier tour, soit 2 191 personnes. Pour mémoire, au niveau du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.