Regarder en arrière semble encore avisé au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Le résultat de la liste du RN, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à la Léchère, à 27,75%, soit 283 voix. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 13,53% et Yannick Jadot à 12,65%.

11:45 - Analyse démographique et économique des européennes à la Léchère

Dans les rues de la Léchère, les élections sont en cours. Avec ses 2 569 habitants, cette localité cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 224 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 750 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la localité, 16,99 % des résidents sont des enfants, et 26,07 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Avec 168 résidents étrangers, La Léchère se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 402 euros par an, la commune défend une stabilité économique malgré les obstacles. En résumé, à la Léchère, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.