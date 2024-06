15:02 - Avantage RN à Grand-Couronne ?

C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en tête à Grand-Couronne lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,35%, dépassant Marine Le Pen. La candidate obtenait 25,12%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 42,68% contre 57,32%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 23,04% au premier tour, contre 31,56% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Il n'y arrivera pas plus au second tour, qui verra également le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter.