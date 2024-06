En direct

19:10 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Petit-Couronne convoité à gauche La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, avec une inconnue : les intentions des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le jour du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait enregistré 25,91% des suffrages dans la commune. Une percée à affiner avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (26,96% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,89% pour Yannick Jadot, 3,98% pour Fabien Roussel et 2,09% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait atteint 7,87% à Petit-Couronne, contre 17,12% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer à Petit-Couronne : 17,12% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 23,45% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 19,76% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN lors des européennes à Petit-Couronne ? Le score en faveur du Rassemblement national sera très observé à l'échelle locale pour cette élection des députés européens. À Petit-Couronne, on note que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 29,2% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 28,47% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que dessinent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Avantage RN à Petit-Couronne ? Se tourner vers l'expérience la plus récente dans les urnes donne des indicateurs clés au moment de l'élection suivante. Elections les plus proches, les élections législatives avaient donné lieu à un puissant score pour le RN à Petit-Couronne. Le parti frontiste avait terminé en tête dans la commune avec 26,33% au 1er round, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket LFI-PS-PC-EELV (Petit-Couronne ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 28,47% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 26,96% et Emmanuel Macron troisième avec 23,45%. Avec 46,74% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 53,26%.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Petit-Couronne il y a cinq ans ? Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Regarder en arrière semble toujours évident au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. A l'époque, à Petit-Couronne, la liste du RN, avec Jordan Bardella à sa tête, avait pris la première place, glanant 29,2% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 17,12% et Manon Aubry à 8,74%.

11:45 - Analyse démographique des élections européennes à Petit-Couronne Dans la ville de Petit-Couronne, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des élections européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 17,01% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants quant aux politiques européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 682 habitants par km² et 44,86% de population active, ces chiffres pourraient susciter plus d'intérêts pour les élections. Le taux de familles détenant au moins une voiture (81,09%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 2 711 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population étrangère de 7,80% et d'une population immigrée de 10,75% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'instruction à Petit-Couronne mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 30,75% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Participation aux élections européennes à Petit-Couronne : les chiffres clés L'analyse des scrutins européens passés permet de cerner davantage le vote des habitants de cette ville. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, 50,58% des personnes en capacité de voter à Petit-Couronne avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 39,66% en 2014. Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? A l'échelle de l'Hexagone, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. À Petit-Couronne, 70,68% des votants avaient participé.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Petit-Couronne ? À Petit-Couronne, la participation sera incontestablement l'une des clés des élections européennes. Il y a 2 ans, au second tour de la présidentielle, 70,35% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient pris part à l'élection. La participation était de 71,25% au premier tour, soit 4 250 personnes. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 45,3% au premier tour. Au second tour, 42,86% des votants se sont déplacés. Quelle sera la participation à Petit-Couronne pour les européennes ? La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses conséquences en matière énergétique et économique sont par exemple en mesure de pousser les citoyens de Petit-Couronne (76650) à ne pas rester chez eux.