En direct

19:12 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va battre l'autre lors des européennes à Grandchamp-des-Fontaines ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, avait obtenu 7,74% à Grandchamp-des-Fontaines, contre 25,67% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus aujourd'hui selon les enquêtes d'opinion. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. La manne s'avère conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Grandchamp-des-Fontaines, le binôme Nupes avait en effet enregistré 33,25% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Quels résultats pour le RN à Grandchamp-des-Fontaines lors des européennes ? Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera analysé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 3 points à Grandchamp-des-Fontaines. Mais la marche devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages annonçant plutôt au mouvement une explosion de près de 10 points par rapport à de l'élection 2022. Assez pour s'attendre à 24% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les inscrits de Grandchamp-des-Fontaines plutôt favorables à Emmanuel Macron il y a deux ans Les électeurs de Grandchamp-des-Fontaines avaient opté pour Marine Le Pen à 17,95% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé la cheffe du Rassemblement national avec respectivement 34,63% et 20,3% des votes. C'est finalement son rival qui l'emportera avec 69,62% contre 30,38% pour Le Pen au second tour sur place. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 13,81%, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 36,73% des voix. Le parti restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - En 2019, des européennes très instructives Regarder en arrière semble toujours avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella était loin de son score national aux européennes dans la commune. Le protégé de Marine Le Pen arrivait troisième, avec 14,05%, contre Nathalie Loiseau avec 25,67% et Yannick Jadot avec 23,61%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Grandchamp-des-Fontaines En pleine campagne électorale européenne, Grandchamp-des-Fontaines est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 6 759 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Avec 436 entreprises, Grandchamp-des-Fontaines se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (92,27 %) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, dont 22,27% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, 59,03% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 507,99 €, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. À Grandchamp-des-Fontaines, où la jeunesse représente 41% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Leçons à tirer de l'abstention aux élections européennes à Grandchamp-des-Fontaines Au fil des dernières années, les 6 870 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes européennes, 49,44% des inscrits sur les listes électorales de Grandchamp-des-Fontaines (Loire-Atlantique) avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 56,98% pour le scrutin de 2014. Les élections européennes mobilisant moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle nationale, le pic d'abstention a été enregistré lors du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Grandchamp-des-Fontaines, 72,86% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Grandchamp-des-Fontaines L'un des critères déterminants des élections européennes 2024 sera indéniablement le niveau d'abstention à Grandchamp-des-Fontaines. Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 20% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 20,53% au deuxième tour. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,36% au premier tour. Au second tour, 51,31% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Les études montrent que l'abstention est toujours supérieure chez les jeunes, cette réalité peut-elle changer pour les européennes ?