Résultat des européennes à Grendelbruch : l'élection 2024 en direct

17:21 - Les tendances de 2022 à analyser pour ce dimanche

Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient offert un bon résultat pour le RN à Grendelbruch. Ce dernier s'était élevé en tête dans la ville avec 25,77% au 1er round et surtout 55,61% au second sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 36,25% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,78% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,88%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 57,92%, devant Emmanuel Macron à 42,08%.