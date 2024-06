Résultat des européennes à Russ : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Russ ? Alors que les sondages annoncent dix points de plus pour le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Russ semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de part de voix dans la ville. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Vent favorable au RN à Russ ? Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient abouti à un excellent résultat pour le RN à Russ. Le mouvement nationaliste s'était hissé en tête dans la localité avec 32,14% au 1er tour avant un formidable 52,82% au 2e sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 35,13% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,63% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,25%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 56,06%, devant Emmanuel Macron à 43,94%.

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des européennes à Russ en 2019 ? Le résultat de ce dimanche soir sera-t-il comparable avec le choix des électeurs de 2019 ? C'est la liste emmenée par Jordan Bardella qui s'était imposée aux européennes il y a cinq ans à Russ, avec 36,38% des bulletins valides devant la liste de Nathalie Loiseau avec 14,59% qui avait elle-même devancé la liste Yannick Jadot avec 12,48%.

11:45 - Élections à Russ : l'impact des caractéristiques démographiques Comment les habitants de Russ peuvent-ils affecter les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 110 hab par km² et un taux de chômage de 10,1%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (18,26%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 509 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,40%) et le nombre de résidences HLM (0,77% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Russ mettent en avant une diversité de qualifications, avec 24,01% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - À Russ, quelle abstention aux précédentes élections européennes ? L'annonce des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17h. L'analyse des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de cerner davantage le vote des habitants de cette commune. A l'occasion des européennes de 2019, 54,4% des personnes en capacité de participer à une élection à Russ avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 41,03% en 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Russ : quel sera le taux d'abstention ? À Russ, l'une des clés de ces européennes sera immanquablement l'étendue de l'abstention. La baisse du pouvoir d'achat pourrait en effet avoir des conséquences sur les choix que feront les citoyens de Russ. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, 23,96% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 21,65% au second tour. En proportion, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 53,0% au premier tour et seulement 55,49% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Russ ?