Résultat des européennes à Griesheim-sur-Souffel : l'élection 2024 en direct

Dans les bureaux de vote de Griesheim-sur-Souffel, Marine Le Pen n'avait pas vraiment imposé ses idées lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Avec 12,74%, la présidente du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 46% et 13,71% des suffrages. Le deuxième tour ne sera pas plus gagnant, Emmanuel Macron finissant à 72,61% contre 27,39% pour Le Pen. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 12,16%, alors que les candidats LREM obtiendront 42,29% des voix. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le mouvement étant toujours inexistant localement.

11:45 - Griesheim-sur-Souffel : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Quel impact auront les habitants de Griesheim-sur-Souffel sur le résultat des européennes ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans le bourg, avec près de 28% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 5,11%. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (83,67%) souligne le poids des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisme. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 35,0%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,57%) met en lumière des besoins de soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (3,7%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (44,54%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Griesheim-sur-Souffel, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.