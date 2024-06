Résultat des européennes à Pfulgriesheim : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 20,74% contre 35,61% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 33,88% contre 66,12%. Le RN n'a pas plus convaincu à Pfulgriesheim quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 14,37% au premier tour, contre 31,95% pour le binôme La République en Marche. Au deuxième tour, c'est encore un binôme La République en Marche qui glanera le plus de votes, avec 66,31% sur la seule circonscription couvrant la commune.

11:45 - Pfulgriesheim : quand les données démographiques façonnent les urnes

Dans la ville de Pfulgriesheim, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des élections européennes. Avec un taux de chômage de 7,53% et une densité de population de 264 hab/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 31,38%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,93%) révèle la nécessité d'un suivi social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,04%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (40,27%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Pfulgriesheim, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.