Résultat des européennes à Grignols : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Un duel Renaissance-Parti socialiste aussi à Grignols pour ces européennes ? Une autre source de doute qui entoure ces européennes 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la disparition de la Nupes. Lors du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait attiré 19,77% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était arrogé 7,42% à Grignols, contre 19,1% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Sur qui vont se transférer les supporters de droite à Grignols ? Le résultat des européennes au niveau local sera analysé au prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points gagnés par le RN à l'échelle nationale, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Grignols semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la localité.

15:02 - Avantage Renaissance à Grignols ? Grignols avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 23,9%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, porté par 28,77% des votes. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 43,97% contre 56,03%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 22,95% au premier tour, contre 34,32% pour le binôme Ensemble !. Au second round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui va glaner le plus de voix, avec 58,39% sur la seule circonscription couvrant Grignols.

12:45 - 26,52% pour Jordan Bardella il y a cinq ans à Grignols Les résultats de ce dimanche vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Il y a cinq ans, à Grignols, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, s'était imposée, récoltant 26,52% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 19,1% et Manon Aubry à 12,58%.

11:45 - Les données démographiques de Grignols révèlent les tendances électorales Comment les habitants de Grignols peuvent-ils influencer le résultat des européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la localité, avec près de 23% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 17,81%. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (66,13%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 460 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (13,07%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, alors que le taux de salariés en CDD (12,16%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Grignols mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 44,23% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Grignols : retour sur la participation aux dernières européennes Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des dernières consultations politiques. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes européennes, parmi les 475 inscrits sur les listes électorales à Grignols, 37,83% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 50,69% en 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? À travers tout le pays, le record d'abstention a été observé au moment du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Grignols, 56,27% des habitants n'avaient pas voté.

09:30 - Election à Grignols : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Le taux d'abstention sera incontestablement l'un des facteurs clés des élections européennes à Grignols. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 44,58% au premier tour. Au second tour, 43,61% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Grignols pour les élections européennes ? A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 20,39% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 21,56% au second tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au second tour, c’était plus qu’en 2017.