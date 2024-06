En direct

19:26 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va battre l'autre lors des élections européennes à Grillon ? Après le score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux sembleraient au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les études sondagières. Mais il faut noter que Raphaël Glucksmann avait atteint 4,13% à Grillon, contre 12,79% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Grillon, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 20,21% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Grillon avant les européennes Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella à ces élections européennes 2024 sera très commenté. Enseignement clé pour ce dimanche : Grillon fait partie des quelques localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 38,89% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 37,53% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les votants de Grillon plutôt pour Le Pen il y a deux ans Dernières élections en date, les législatives avaient abouti à un excellent démarrage pour le Rassemblement national à Grillon. Le parti d'extrême droite s'était placé en tête dans la localité avec 38,64% au premier round et surtout 60,43% au deuxième (Grillon n'ayant qu'une circonscription). Il a même réalisé un meilleur résultat aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle quelques semaines plus tôt, puisqu'elle avait rassemblé 37,53% au premier tour et 58,38% au 2e dans la commune.

12:45 - 38,89% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Grillon Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière semble encore avisé au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. 38,89% des voix s'étaient tournées vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, contre Yannick Jadot à 13,18% et Nathalie Loiseau à 12,79%. Le mouvement eurosceptique cumulait ainsi pas moins de 301 électeurs de Grillon.

11:45 - Dynamique électorale à Grillon : une analyse socio-démographique Les facteurs démographiques et socio-économiques de Grillon mettent en évidence des tendances claires susceptibles d'influencer les résultats des élections européennes. Avec 40,32% de population active et une densité de population de 118 hab par km², ces chiffres pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 11,37% pourrait agir sur les espoirs des électeurs en matière de directives européennes sur le travail. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (22,56%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 694 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,53%) met en lumière des impératifs de soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (11,28%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Grillon mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 30,44% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Leçons à tirer de la participation aux élections européennes à Grillon L'observation des précédents scrutins européens est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, 44,27% des électeurs de Grillon avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 50,36% lors des européennes de 2014. La proclamation des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux d'abstention qui est souvent très élevé durant de ce type d'élection. Pour rappel, au niveau de la France en 2019, l'abstention aux européennes représentait 50%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Grillon Ce dimanche, lors des européennes à Grillon, qu'en sera-t-il de la participation ? Le conflit militaire russo-ukrainien ainsi que ses répercussions sur l'économie mondiale pourraient en effet de faire augmenter la participation à Grillon. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 76,22% des électeurs de la ville. La participation était de 76,43% au deuxième tour, ce qui représentait 1 109 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour.