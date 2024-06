En direct

19:14 - Quel score pour Raphaël Glucksmann à gauche à la fin de ces élections européennes 2024 ? L'union des partis de gauche aux législatives ayant explosé, que choisiront ses électeurs lors de ces élections européennes ? Le jour du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait attiré 7,58% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 11% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (8,45% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,24% pour Yannick Jadot, 0,68% pour Fabien Roussel et 0,65% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 2,9% à Grimaud, contre 26,81% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Grimaud avant les européennes ? À Grimaud, on note que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 28,55% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 26,69% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce que prévoient les sondages récents au niveau du pays, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin.

15:02 - Vent favorable à Hayer à Grimaud ? Grimaud avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 26,69%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, conforté par 27,01% des voix. Avant qu'elle ne retourne la tendance au second avec 53,73% contre 46,27% pour Macron. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 13,66% au premier tour, contre 35,07% pour le binôme Reconquête !. A l'issue du second round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui va glaner le plus de suffrages, avec 51,30% sur la seule circonscription couvrant la commune.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Grimaud Regarder en arrière peut encore sembler pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le score de la liste RN, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Grimaud, avec 28,55%, soit 492 voix. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 26,81% et François-Xavier Bellamy à 15,38%.

11:45 - Les enjeux locaux de Grimaud : tour d'horizon démographique Quel impact auront les électeurs de Grimaud sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 96 hab/km² et 43,82% de population active, ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 14,7% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants en matière de politiques européennes sur le travail. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (23,86%) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 1 830 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 11,59% et d'une population immigrée de 14,39% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Un taux de résidences secondaires de 68,38%, comme à Grimaud, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut affecter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

10:30 - Européennes à Grimaud : l'impact de la participation Y aura-t-il une progression de l'abstention des citoyens français aux européennes, à l'image du record de 59,37% enregistré en 2009 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à 12 heures et déjà 43,29% à 17 heures. Comment votent traditionnellement les habitants de cette ville ? Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, le taux d'abstention atteignait 52,01% au sein de Grimaud (Var), contre un taux d'abstention de 53,8% en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Grimaud : l'abstention au cœur des préoccupations À Grimaud, l'un des facteurs principaux du scrutin européen 2024 sera le niveau d'abstention. La guerre aux portes de l'Europe et son impact en matière économique et énergétique sont en mesure de renforcer l'engagement civique des électeurs de Grimaud (83310). En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 26,63% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 26,53% au second tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.