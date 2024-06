Résultat des européennes à Gruffy : l'élection 2024 en direct

En direct

17:22 - Les inscrits de Gruffy penchaient pour Macron à la présidentielle Les habitants de Gruffy avaient voté pour Marine Le Pen à 16,32% lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé la représentante du Rassemblement national avec 31,29% et 22,87% des voix. C'est finalement Emmanuel Macron qui s'imposera avec 67,81% contre 32,19% pour Le Pen au second tour dans la localité. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 11,71%, alors que les candidats Nupes obtiendront 30,08% des voix. Ce ne sera pas mieux au second tour, le mouvement étant toujours inexistant localement.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent plein d'enseignements Les résultats de ce dimanche seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? Le podium des précédentes européennes à Gruffy était le suivant : la liste de Nathalie Loiseau avec 26,23% des votes, suivie de la liste de Yannick Jadot avec 24,85% et Jordan Bardella avec 17,59%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Gruffy : un regard sur la démographie locale Devant le bureau de vote de Gruffy, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec une population de 1 503 habitants répartis dans 686 logements, cette localité présente une densité de 109 hab/km². L'existence de 123 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la localité, 32 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 21,82 % de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 34,13% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 46,49% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 868,98 euros, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. Gruffy manifeste la vivacité et les valeurs d'une Europe en constante évolution.

10:30 - Gruffy : analyse du niveau d'abstention aux élections européennes Au fil des élections antérieures, les 1 566 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Lors des précédentes européennes, le taux d'abstention représentait 42,61% des inscrits sur les listes électorales de Gruffy (Haute-Savoie). Le taux d'abstention était de 54,46% lors des européennes de 2014. Près de la moitié des Français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux européennes atteignait 49,88%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Gruffy Le niveau d'abstention constituera l'un des facteurs décisifs des européennes à Gruffy. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 83,52% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 78,95% au second tour, soit 934 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 52,68% au premier tour et seulement 54,07% au second tour. Les études révèlent que l'abstention est souvent supérieure chez les jeunes, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ?