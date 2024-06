Résultat des européennes à Viuz-la-Chiésaz : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Quelle performance pour la liste RN de Jordan Bardella à Viuz-la-Chiésaz lors des européennes ? Si on compare le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 3 points à Viuz-la-Chiésaz. Mais la marche devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt aux candidats RN une progression de près de 10 points par rapport à l'élection européenne précédente. Assez pour anticiper 26% dans la ville cette fois ?

15:02 - Tendance favorable à Renaissance à Viuz-la-Chiésaz ? Viuz-la-Chiésaz avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 19,54%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, bénéficiant de 33,1% des votes. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 39,66% contre 60,34%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des élections des députés, avec 17,1% au premier tour, contre 22,24% pour le binôme LREM. Sur la commune de Viuz-la-Chiésaz, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera désignée lors du second tour, achevant la mise à l'écart de l'ancien Front national.

12:45 - En 2019, un précédent déjà tranchant Se retourner sur le dernier test apparait encore une fois comme avisé au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le podium des dernières européennes à Viuz-la-Chiésaz était le suivant : la liste de Nathalie Loiseau avec 24,02% des bulletins, suivie de la liste de Yannick Jadot avec 21,23% et Jordan Bardella avec 16,76%.

11:45 - Élections européennes à Viuz-la-Chiésaz : impact de la démographie et de l'économie locale Devant le bureau de vote de Viuz-la-Chiésaz, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 304 habitants répartis dans 580 logements, ce bourg présente une densité de 96 habitants par km². L'existence de 111 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (91,38 %) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 40,24% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 46,4% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 137,88 €, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. Pour finir, à Viuz-la-Chiésaz, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : quelle situation à Viuz-la-Chiésaz ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Viuz-la-Chiésaz, 70,23% des électeurs avaient participé. Au fil des consultations démocratiques passées, les 1 337 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2019, pendant les élections européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 50,51% dans la commune de Viuz-la-Chiésaz. La participation était de 45,27% il y a 10 ans.

09:30 - Abstention à Viuz-la-Chiésaz : les leçons des précédentes élections L'un des critères importants de ce scrutin européen 2024 sera indéniablement le taux de participation à Viuz-la-Chiésaz. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,78% au premier tour. Au second tour, 48,61% des votants se sont déplacés. Il y a deux ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 79,82% dans la ville, à comparer avec un taux de participation de 79,93% au second tour, ce qui représentait 884 personnes. Pour mémoire, au niveau national, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.