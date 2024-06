En direct

19:27 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Grugies à la loupe Outre le résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sont donnés à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie il y a cinq ans aux européennes, avait glané 14,18% à Grugies, contre 4,4% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières élections législatives, en 2022. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives à Grugies, le binôme Nupes avait en effet cumulé 18,4% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Grugies, entre les 14,18% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 22,61% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 10,4% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel score pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella à Grugies ? Le nombre de votes en faveur de la liste Bardella sera un enseignement majeur pour ces européennes à l'échelle locale, comme au niveau national. Si dans tout le pays, les intentions de vote chiffrent une progression du Rassemblement national à environ 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui propulserait virtuellement Bardella à 48% dans la commune), il faut noter néanmoins que ce dernier n'a pris que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La tendance devrait donc être moins forte localement.

15:02 - Marine Le Pen en pôle position il y a deux ans à Grugies La cité de Grugies avait donné un incontestable avantage à Marine Le Pen lors de la présidentielle de 2022. La cheffe du parti frontiste l'emportait avec 39,87% au premier tour. Au deuxième tour, face à Emmanuel Macron, elle s'était aussi imposée avec 58,74%. Un mois plus tard, le parti ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, cumulant 29,07% des suffrages sur place, contre 34,40% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (55,87%).

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Grugies Le résultat de ce dimanche soir va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? C'est la liste présentée par Jordan Bardella qui était arrivée en tête des européennes à l'époque à Grugies, avec 38,63% des électeurs (158 voix) devant celle de Nathalie Loiseau avec 14,18% qui avait elle-même devancé Yannick Jadot avec 9,54%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Grugies : ce qu'il faut retenir Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Grugies comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 563 logements pour 1 259 habitants, la densité de la commune est de 258 hab par km². Ses 31 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 370 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (87,03 %) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, dont 29,44% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 51,35% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 109,63 €, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. À Grugies, les intérêts locaux se mêlent aux défis européens.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux européennes à Grugies Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau national, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Grugies, 63,1% des électeurs avaient voté. Comment votent d'habitude les habitants de cette commune ? En 2019, durant les européennes, parmi les 436 inscrits sur les listes électorales à Grugies, 51,9% étaient allés voter, contre un taux de participation de 50,98% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Grugies pour les européennes À Grugies, l'un des facteurs principaux du scrutin européen 2024 sera indéniablement le taux de participation. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,88% au premier tour et seulement 60,98% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Grugies ? Au premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 24,39% au niveau de la commune, contre un taux d'abstention de 22,67% au second tour. Pour comparer, au niveau du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c'était presque un record.