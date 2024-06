En direct

19:35 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à Guarbecque convoité à gauche Après le résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sembleraient à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les enquêtes d'intentions de vote. Le candidat de gauche avait glané 3,67% à Guarbecque, contre 18,82% pour la liste LREM lors des dernières européennes. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà éclaté. La réserve de voix s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement à Guarbecque, le binôme Nupes avait en effet réuni 12,9% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Donner une estimation n'est pas sans risque. Tout est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Guarbecque, entre les 18,82% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,12% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 23,28% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - La liste Bardella favorite pour les européennes à Guarbecque ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la liste de Jordan Bardella sera l'observation majeure à l'échelle locale pour cette élection 2024. Si en France, les sondages d'opinion prévoient une évolution du Rassemblement national à environ dix points aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui porterait Bardella pas loin des 50% dans la commune), on remarque néanmoins que le mouvement n'a gagné que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les inscrits de Guarbecque penchaient pour Marine Le Pen à la présidentielle Elections les plus proches, les législatives avaient offert un excellent résultat pour le Rassemblement national à Guarbecque. Le parti d'extrême droite s'était hissé en tête dans la commune avec 31,16% au 1er tour. Il l'emportait ensuite avec 55,69% au second, le propulsant à la meilleure place à l'échelon communal sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 40,61% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,12% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,15%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 57,82%, devant Emmanuel Macron à 42,18%.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Guarbecque Regarder en arrière semble encore une fois avisé au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 249 habitants de Guarbecque passés par les urnes avaient préféré le Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste, avec Jordan Bardella comme chef de file, glanait 39,71% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 18,82% et Yannick Jadot à 10,05%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Guarbecque : ce qu'il faut retenir La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Guarbecque contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans le village, avec près de 32% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 10,18%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (78,41%) met en avant le poids des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisation. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (13,38%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 619 votants sur des questions de transport et d'environnement. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (20,79%) et le nombre de résidences HLM (5,65% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Guarbecque mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,23% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Guarbecque : quel était le pourcentage d'abstention aux européennes ? Au fil des précédentes élections, les 1 382 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, le taux de participation s'élevait à 55,39% dans la commune de Guarbecque. Le taux de participation était de 47,96% pour le scrutin de 2014. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33,3%. À Guarbecque, 57,89% des habitants avaient voté.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Guarbecque À Guarbecque, l'une des clés de ce scrutin européen sera incontestablement l'étendue de l'abstention. La guerre aux portes de l'Europe pourrait entre autres renforcer l'engagement civique des électeurs de Guarbecque . Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 23,22% des électeurs inscrits dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 22,92% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 47,36% au premier tour et seulement 46,98% au second tour.