Résultat des européennes à Saint-Venant : l'élection 2024 en direct

11:45 - Les enjeux locaux de Saint-Venant : tour d'horizon démographique

Dans la ville de Saint-Venant, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des européennes. Avec 38,65% de population active et une densité de population de 209 hab par km², ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le taux de chômage à 8,33% pourrait agir sur les inquiétudes des habitants en matière de mesures européennes sur l'emploi. Un salaire moyen mensuel net de 2253,44 € par mois montre l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 1 180 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (10,4%) et le nombre de résidences HLM (11,57% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Saint-Venant mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,75% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.