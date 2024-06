Résultat des européennes à Guémar : l'élection 2024 en direct

En direct

17:21 - Les enseignements de 2022 Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Guémar lors de la dernière élection présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 31,41% des électeurs au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,65% contre 50,35%. Un mois plus tard, le parti ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, grappillant 27,35% des votes sur place, contre 28,14% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (56,44%).

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les élections européennes à Guémar en 2019 ? Regarder en arrière peut encore sembler avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 157 électeurs de Guémar avaient été séduits par la liste RN à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella glanait ainsi 28,91% des voix face à Nathalie Loiseau à 22,1% et Yannick Jadot à 13,81%.

11:45 - Élections européennes à Guémar : impact de la démographie et de l'économie locale Quel portrait faire de Guémar, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 1 438 habitants répartis dans 659 logements, ce bourg présente une densité de 72 habitants/km². Avec 99 entreprises, Guémar permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le bourg, 16,41 % de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 24,16 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 36,49% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 46,9% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 822,02 euros, accable une commune qui vise un avenir prospère. Guémar manifeste la vivacité et les valeurs d'une Europe en constante évolution.

10:30 - Guémar : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette localité, il est nécessaire d'observer les résultats des élections précédentes. Il y a cinq ans, lors des précédentes européennes, parmi les 582 personnes en âge de voter à Guémar, 53,2% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 44,1% il y a 10 ans. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage d'abstention qui est souvent trop haut durant de ce type d'élection. Sur l'ensemble du territoire, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais constatée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. À Guémar, 70,94% des votants avaient participé.

09:30 - Participation à Guémar : que retenir des précédentes élections ? À Guémar, l'abstention constituera sans aucun doute l'une des clés du scrutin européen. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 54,5% au premier tour. Au second tour, 60,46% des citoyens ne se sont pas déplacés. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, sur les 1 113 personnes en âge de voter dans la commune, 18,13% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 18,78% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au second tour.