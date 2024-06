Résultat des européennes à Guern : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Guern, quelles sont les options de reports du score Nupes ? La Nouvelle union populaire et sociale ayant éclaté, à quel parti vont s'attacher ses électeurs lors de ces élections européennes ? Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Guern, le binôme Nupes avait en effet accumulé 27,8% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Une performance à compléter avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,8% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,72% pour Yannick Jadot, 4,79% pour Fabien Roussel et 1,17% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann s'était arrogé 5,49% à Guern, contre 14,29% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la localité : 14,29% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 22,15% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 22,2% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella à Guern ? Si dans toute la France, les sondeurs prévoient une progression moyenne du Rassemblement national à environ dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui amènerait Bardella à 37% dans la commune), on remarque pourtant que ce dernier n'a visiblement grappillé que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Guern Marine Le Pen a surperformé à Guern pendant la dernière présidentielle 2022 avec un score de 28,63% dès le 1er round. Au deuxième tour du scrutin, c'est de nouveau la cheffe du parti d'extrême droite qui gagnait à Guern avec 52,4%, devant Emmanuel Macron à 47,6%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, grattant 21,62% des votes sur place, contre 27,80% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (50,88%).

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Guern Revenir cinq ans en arrière semble toujours évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Dans le détail, la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste, avait dominé les élections du Parlement européen à l'époque. Ladite liste avait cumulé 27,66% des votes, devant Yannick Jadot à 15,38% et Nathalie Loiseau à 14,29%.

11:45 - Les données démographiques de Guern révèlent les tendances électorales Comment la population de Guern peut-elle affecter le résultat des européennes ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la localité, avec près de 28% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 16,91%. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (65,6%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 525 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (8,4%) révèle des impératifs de soutien social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,99%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Guern mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 31,8% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Guern : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Au cours des derniers scrutins européens, les 1 371 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Pendant les élections européennes 2019, le taux d'abstention atteignait 43,47% au sein de Guern (Morbihan), contre une abstention de 53% en 2014. Y aura-t-il une progression de l'abstention des citoyens français aux européennes, à l'image du record de 59% constaté en 2009 ? Au niveau national, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% le midi et déjà 43% à 17h.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux européennes à Guern ? Le niveau d'abstention sera sans nul doute l'un des critères principaux de ce scrutin européen à Guern. L'inflation qui plombe le budget des Français serait en mesure de ramener les citoyens de Guern vers les urnes. Au premier tour de l'élection présidentielle, 76,8% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient pris part à l'élection. La participation était de 74,78% au second tour, soit 768 personnes. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 50,92% au premier tour. Au second tour, 48,01% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Guern pour les élections européennes ?