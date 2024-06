Résultat des européennes à Melrand : l'élection 2024 en direct

15:02 - Avantage RN à Melrand ?

La présidentielle avait offert un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 à Melrand. La figure du parti d'extrême droite obtenait 29,93% au 1er round. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 22,24% et 19,92% des voix. Elle l'avait aussi emporté au second tour avec 50,97%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, cumulant 17,96% des votes sur place, contre 29,34% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 54,69%.