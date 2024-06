Résultat des européennes à Guernes : l'élection 2024 en direct

11:45 - Guernes aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Dans la ville de Guernes, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des européennes ? La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Dans le bourg, 35% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 4,93% sont des personnes âgées. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (13,72%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 376 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Enfin, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,12%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Guernes mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 21,56% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.