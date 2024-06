En direct

19:11 - Qui va profiter du vote Nupes à Rosny-sur-Seine ? En plus du score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sembleraient à quasi-égalité dans la soirée, selon les enquêtes sondagières publiées lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Le candidat de gauche avait obtenu 5,55% à Rosny-sur-Seine, contre 19,35% pour la liste de la majorité lors des européennes 2019. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui est déjà morte. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Rosny-sur-Seine, le binôme Nupes avait en effet cumulé 31,99% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 40% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Rosny-sur-Seine pour le RN de Jordan Bardella ? Le nombre de bulletins glanés par le RN va être le déterminant au niveau local pour ces élections européennes. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points de plus pour le RN à l'échelle nationale, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Rosny-sur-Seine semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas augmenté son score dans la ville. Confirmation à venir ?

15:02 - Des indicateurs clés en 2022 avant les élections européennes Rosny-sur-Seine avait préféré Jean-Luc Mélenchon en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 22,26%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, porté par 35,65% des voix. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 40,48% contre 59,52%. Le RN ratait aussi la première marche à Rosny-sur-Seine quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 22,61% au premier tour, contre 31,99% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Sur la commune de Rosny-sur-Seine, c'est finalement une majorité LFI-PS-PC-EELV qui sera désignée au cours du second tour, confirmant l'échec de l'ancien FN.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Rosny-sur-Seine il y a cinq ans ? Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière nous semble toujours sensé au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. Le score de la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Rosny-sur-Seine, à 25,47%. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 19,35% et Yannick Jadot à 12,51%.

11:45 - Élections à Rosny-sur-Seine : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la ville de Rosny-sur-Seine, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des élections européennes ? Dans la ville, 23,12% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 19,69% de 60 ans et plus. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (83,2%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 1 743 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 15,26% et d'une population étrangère de 9,98% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Rosny-sur-Seine mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,21% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.

10:30 - Rosny-sur-Seine : analyse du taux d'abstention aux précédentes élections européennes Au fil des précédentes élections, les 6 975 habitants de cette agglomération ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Pendant les élections européennes de 2019, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 51,54% au niveau de Rosny-sur-Seine (Yvelines). Le taux d'abstention était de 58,57% en 2014. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Sur l'ensemble du territoire, le record d'abstention a été observé pendant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Rosny-sur-Seine, 70,25% des habitants n'avaient pas voté.

09:30 - Abstention à Rosny-sur-Seine : que retenir des précédentes élections ? À Rosny-sur-Seine, l'un des critères essentiels de ce scrutin européen sera sans nul doute le taux d'abstention. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 56,54% au premier tour et seulement 57,1% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Rosny-sur-Seine ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 23,45% au niveau de la ville. Le taux d'abstention était de 30,11% au second tour. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.