Résultat des européennes à Guilvinec : l'élection 2024 en direct

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Guilvinec mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles d'impacter le résultat des européennes. La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la commune, 18% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 17,3% sont des personnes âgées. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (54,99%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1 363 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,86%) révèle la nécessité d'un suivi social, alors que le taux de salariés en CDD (12,2%) indique des enjeux de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 39,23%, comme à Guilvinec, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette localité ? Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, 1 334 électeurs de Guilvinec s'étaient rendus aux urnes (soit 54,18%). Le taux de participation était de 44,5% pour les élections européennes de 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type d'élection. Au niveau national, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Quelle sera la participation aux européennes à Guilvinec ?

L'un des facteurs forts de ce scrutin européen sera indéniablement le niveau de participation à Guilvinec. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,41% au premier tour et seulement 52,55% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Guilvinec ? Il y a deux ans, au second tour de la dernière présidentielle, sur les 2 507 personnes en âge de voter dans la commune, 74,28% s'étaient rendues aux urnes, contre une participation de 74,31% au premier tour, c'est-à-dire 1 863 personnes. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, moins qu'en 2017.