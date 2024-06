En direct

19:25 - À Guiscard, qui va faire main basse les électeurs de la Nupes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, s'était élevé à 2,07% à Guiscard, contre 12,22% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Guiscard, le binôme Nupes avait en effet obtenu 10,8% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à Valérie Hayer, impossible de définir sa réelle base à Guiscard, entre les 12,22% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 19,06% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 16,2% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat pour la liste Rassemblement national à Guiscard ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national va être le déterminant au niveau local pour cette élection. Alors que les sondages annoncent dix points gagnés par le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Guiscard semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote sur place. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Guiscard Regarder dans le rétro pour voir le test démocratique le plus récent fait figure d'évidence au moment de l'élection du jour. Même si la démarche ne peut prédire le résultat…Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient donné lieu à un beau score pour le Rassemblement national à Guiscard. Le parti frontiste s'était placé en tête dans la commune avec 50,00% au premier round avant un formidable 67,33% au deuxième, le plaçant au plus haut niveau à l'échelon municipal (Guiscard ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même récolté un résultat plus élevé aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines plus tôt. La candidate avait accumulé 47,77% au premier tour et 67,4% au second dans la ville.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières européennes Le résultat de ce soir va-t-il confirmer l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, la liste du RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, s'était imposée aux européennes à l'époque. Le bulletin avait attiré 52,67% des votes, face à Nathalie Loiseau à 12,22% et Yannick Jadot à 6,88%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se dessine aussi à Guiscard Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Guiscard mettent en évidence des tendances claires susceptibles d'affecter le résultat des européennes. La répartition démographique peut agir sur les orientations des directives européennes en matière d'instruction et de santé. Dans la commune, 38% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 24,78% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (72,55%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 517 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (13,31%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,03%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Guiscard mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,43% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Guiscard : quel était le taux de participation aux précédentes européennes ? Au cours des dernières années, les 1 808 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Lors des européennes 2019, 50,2% des personnes en âge de voter à Guiscard avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 40,71% en 2014. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux de participation qui est souvent très bas lors de ce type d'élection. Au niveau national, le premier tour des régionales 2021 a connu le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33,3%. À Guiscard, 63,14% des votants avaient participé.

09:30 - C'est le moment de voter à Guiscard pour les élections européennes L'une des grandes inconnues des européennes 2024 sera incontestablement la participation à Guiscard. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 41,93% au premier tour et seulement 39,25% au deuxième tour. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 70,31% des personnes aptes à voter dans la localité avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 68,53% au premier tour, soit 847 personnes. Pour mémoire, au niveau national, le taux de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.